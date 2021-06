Dottoressa in Medicina e Chirurgia, confetti rossi per Simona Orlando

Ieri presso l’Unimol di Campobasso, Simona Orlando di Agnone ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia. La neo dottoressa ha discusso la tesi in Medicina Interna e Geriatria dal titolo: “L’impatto di genere sull’outcome a lungo termine nei pazienti sottoposti a programmi di riabilitazione cardiologica”. A Simona vanno le congratulazioni più sincere da parte dei genitori Lucio e Maria Rosa, dalle sorelle Amelia e Martina, dai nonni, zii, i cugini e amici. Un grande augurio per un futuro brillante e ricco di soddisfazioni anche dalla redazione de l’Eco online.

