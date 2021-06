Soccorso alla popolazione molisana, benemerenze ai Vigili del fuoco

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stata concessa la pubblica benemerenza, al comando dei Vigili del fuoco di Isernia per la risposta data alla popolazione in occasione deglie eventi meteo avversi degli scorsi anni. alle ore 12:15 del 17/06/2021 sarà consegnata a questo Comando l’attestato della Benemerenza, alla presenza di S.E il Prefetto di Isernia dott.ssa Gabriella Faramondi.

Sempre nella stessa giornata il Comando Vigili del Fuoco di Campobasso riceverà l’attestato di pubblica

benemerenza da parte del Dipartimento della Protezione Civile, per le operazioni di soccorso ed aiuto

umanitario svolte durante gli eventi nevosi straordinari che hanno colpito la provincia nel 2017. A consegnare

il riconoscimento, in rappresentanza del Ministero dell’Interno, sarà il Dirigente Superiore del Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco Ing. Cristina D’Angelo, già Comandante dei Vigili del Fuoco di Campobasso.

Alla manifestazione, che inizierà alle ore 9:30 presso la Sede Centrale del Comando Vigili del Fuoco in via

Sant’Antonio dei Lazzari, parteciperanno il Prefetto di Campobasso e i Sindaci dei Comuni di

Campobasso e Monacilioni.