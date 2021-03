Due agnonesi nella produzione video ‘Anni 20’ all’esordio su Rai2

Partirà oggi – giovedì 11 marzo – il nuovo talk show ‘Anni 20’, programma all’esordio su Rai2. Si tratta di un magazine televisivo di quasi due ore con l’obiettivo di fornire una visione a 360 gradi della società odierna. Servizi, reportage, storie, interviste e inchieste su temi di attualità, soprattutto su quelli dimenticati o nascosti dal mainstream dell’informazione.

Condotto da Francesca Parisella, ‘Anni 20’ proporrà prospettive inedite di lettura, raccontando la realtà senza filtri, davanti al quale ogni singolo telespettatore sarà libero di formarsi una sua personale opinione.

Oltre a giornalisti di caratura nazionale, nella nutrita squadra di inviati che percorreranno l’Italia in lungo e in largo per svelare la contemporaneità del nuovo decennio hanno trovato posto anche due filmmaker-registi di casa nostra, Danilo Di Nucci e Salvatore Cerimele, titolari dello studio videofotografico ‘Le Iridi Digitali’ di Agnone.

Per Cerimele e Di Nucci non si tratta del primo incarico in Rai: i due filmmaker, infatti, assieme a Nicola Mastronardi (giornalista che in Rai spesso ricopre il ruolo di autore e conduttore), nel 2017 sono stati impegnati in ‘Cammini d’Italia’, format turistico andato in onda durante ‘La Vita in Diretta Estate’ e dal 2018, sempre assieme a Mastronardi, fanno parte della squadra di inviati della trasmissione ‘Kilimangiaro’ di Rai3, per la rubrica ‘A Cavallo nel Mondo’.