Due metri di acqua nel sottopasso ferroviario, intervento dei Vigili del fuoco

Personale dei Vigili del fuoco di Termoli è intervenuto per allagamento del sottopasso presso la stazione ferroviaria di Petacciato (CB). Gli operanti rilevavano la presenza di circa due metri di acqua su tutta la superficie del sottopasso che coinvolgeva anche parte dell’impianto elettrico.

Sentito per le vie brevi il capostazione di Termoli, si decideva di far convogliare tutti i treni sul primo binario per evitare l’uso del sottopasso e l’eventuale attraversamento dei binari da parte degli utenti.

Il sottopasso veniva transennato da parte del personale intervenuto ed interdetto all’uso fino al ripristino delle condizioni di sicurezza da parte di personale qualificato