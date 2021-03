Due positivi al Covid a Castiglione, scatta il tracciamento dei contatti

«Il direttore del dipartimento di prevenzione della ASL Lanciano Vasto Chieti mi ha comunicato la positività al Covid 19 di due persone nostre concittadine. Sono in corso le indagini sui contatti stretti per i quali sarà disposto l’isolamento fiduciario in sorveglianza attiva da parte della ASL.

Trattasi di pazienti appartenenti a stesso nucleo familiare. Ai pazienti positivi e famiglia, vanno i miei migliori auguri per una pronta guarigione».

Così il sindaco di Castiglione Messer Marino, Felice Magnacca, che poi aggiunge: «Colgo l’occasione di ricordare a tutti noi il rispetto delle misure di sicurezza e del distanziamento sociale, ancora di più in questo momento nel quale si registrano risalite dei contagi. Chiedo a tutti, ragazzi, giovani ed adulti, di assumere comportamenti responsabili, di evitare assembramenti per il bene di tutti».

E proprio la coppia, responsabilmente, ha annunciato sui social di aver contratto il virus, in modo da agevolare il tracciamento dei contagi: «Buonasera a tutti volevamo comunicare che i positivi al Covid siamo io e mio marito. Non avrei mai pensato di poter dire “ho preso il covid” perché pensiamo sempre che possa succedere agli altri si e a noi no. Non auguriamo a nessuno la nostra situazione. Ringraziamo la nostra famiglia che non ci fa mancare il calore e l’amore, gli amici e tante altre persone. Ci state dimostrando affetto. Ultimo e non meno importante un grazie al sindaco Felice Magnacca che ci ha chiamati, rassicurati, mettendosi a nostra completa disposizione».

Intanto per le giornate di sabato e domenica 6 e 7 marzo è previsto in paese lo screening di massa, presso il palazzetto dello sport.