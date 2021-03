Messaggio speciale per Pino da Gabri e Camy: «Sei il nostro eroe, buon compleanno!»

Nel giorno del suo quarantesimo compleanno, Gabriella e Camilla hanno voluto dedicare a Pino, marito e padre un pensiero, una frase pregna d’amore: «Pino, solo noi sappiamo quanto tu abbia lottato e stia lottando per attraversare i momenti più bui della tua, della nostra vita. A ogni modo a noi non è mai mancato il tuo amore, a nessuno di noi. Ti sei sempre spero per tutti, cercando di sorridere e di portare comunque un po’ di gioia, anche quando tu non eri felice affatto. Ti siamo grate per tutto quello che hai fatto e stai facendo. Soprattutto, siamo certe che ce la farai e presto tutto questo sarà solo un incubo. Sei il nostro eroe. Buon compleanno!». Firmato Gabri e Camy.

Agli auguri si aggiungo quelli della nostra redazione.