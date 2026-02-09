Edicole in difficoltà: il Comune azzera il canone di occupazione del suolo pubblico

Il Comune di Fossacesia porterà all’approvazione del Consiglio Comunale, previsto per il prossimo 24 febbraio, una delibera che introduce l’esenzione totale dal Canone Patrimoniale di Occupazione del Suolo Pubblico per le rivendite di stampa quotidiana e periodica.

La misura nasce dalla consapevolezza che attualmente sul territorio comunale non sono presenti edicole su suolo pubblico e che l’edicola storica del centro cittadino ha recentemente chiuso, lasciando un vuoto significativo sotto il profilo culturale e informativo. L’obiettivo dell’Amministrazione è creare un incentivo concreto per chi intenda avviare una nuova edicola, consentendo l’occupazione del suolo pubblico senza il pagamento del canone e riducendo così i costi di avvio dell’attività.

La delibera rappresenta un investimento sulla cultura, sull’informazione e sul pluralismo. In un Comune a forte vocazione turistica come Fossacesia, la presenza di edicole è fondamentale per garantire un accesso diretto alla stampa quotidiana e periodica, favorire la diffusione della lettura e assicurare presidi culturali, in particolare nella zona di Marina di Fossacesia e in altri punti strategici del territorio.

Il provvedimento nasce anche dalle sollecitazioni di cittadini interessati alla riapertura di edicole, anche in locali privati, e dalla volontà dell’Amministrazione di creare condizioni favorevoli affinché tali iniziative possano concretizzarsi.

Il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, promotore ed estensore della proposta di delibera, sottolinea:

“Le edicole non sono semplici attività commerciali, ma luoghi di informazione, pluralismo e incontro sociale. Anche se oggi a Fossacesia non esistono edicole su suolo pubblico, vogliamo dare un segnale chiaro: chi sceglie di aprirne una troverà il sostegno concreto del Comune. Questa misura riduce i costi, incentiva nuove aperture e rafforza la vita culturale e sociale della città. Salvaguardare le edicole significa tutelare il diritto dei cittadini all’informazione e promuovere la cultura come bene collettivo. Chi svolge questo lavoro affronta ogni giorno sacrifici economici, impegno e orari gravosi, che iniziano alle cinque del mattino e terminano a tarda sera. È quindi fondamentale che le istituzioni, a tutti i livelli, riconoscano il valore di questa professione e la sostengano concretamente”.

Con questa delibera il Comune di Fossacesia conferma la propria vocazione di “Comune amico dell’informazione”, impegnandosi a promuovere politiche locali a tutela del pluralismo informativo, della lettura e dei presidi culturali sul territorio. La misura rappresenta un segnale concreto per chi intende investire in attività culturali di servizio pubblico e testimonia l’attenzione dell’Amministrazione verso chi contribuisce quotidianamente alla vitalità sociale e culturale della città.