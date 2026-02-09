Fondo per lo sviluppo delle montagne: 200 mila euro al Comune di Pietracatella

Il Comune di Pietracatella, a 725 metri sul livello del mare, è tra i beneficiari del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, con un finanziamento di 200 mila euro per la realizzazione del progetto “Interventi di gestione integrata del patrimonio agro-forestale e di sviluppo del turismo sostenibile nell’area del Lago di Occhito”. Pietracatella è comune capofila di un partenariato che coinvolge anche i Comuni di Macchia Valfortore, Monacilioni e Sant’Elia a Pianisi.

Il progetto mira a promuovere uno sviluppo sostenibile dell’area montana attraverso la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e sociali, puntando in particolare sul cicloturismo come strumento di rilancio economico e di tutela ambientale. Sono previsti interventi per la creazione e la messa in sicurezza di una rete ciclopedonale di circa 30–35 chilometri, con il recupero di strade comunali e tracciati tratturali, oltre alla realizzazione di aree di sosta e punti panoramici.

L’iniziativa favorirà anche la crescita del turismo sostenibile e delle attività economiche locali, valorizzando le tradizioni culturali ed enogastronomiche e migliorando la qualità della vita delle comunità coinvolte.



«Ringraziamo l’Ufficio tecnico comunale e i Comuni partner per il contributo offerto alla realizzazione del progetto – dichiara il sindaco Antonio Tomassone –. Un sentito ringraziamento va inoltre alla Giunta e alla Struttura Regionale per il sostegno e per la concessione di questo importante finanziamento».