Entra allo stadio per guardare Fiuggi-Agnonese, denunciato dalla Polizia

Nei giorni scorsi a Fiuggi, durante il servizio di ordine pubblico presso lo stadio, in relazione all’incontro di calcio Fiuggi-Agnone svoltosi a “porte chiuse”, gli operatori della Polizia di Stato sono intervenuti perché una persona voleva entrare in tribuna per assistere alla partita. Nonostante i ripetuti tentativi da parte degli agenti, per far capire all’uomo che non era autorizzato ad accedere allo stadio, lo stesso, con un atteggiamento non rispettoso nei confronti delle forze dell’ordine, rivolgendosi in modo offensivo ed intimidatorio, si portava in tribuna per assistere all’incontro di calcio. L’uomo è stato così denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale e sanzionato per l’inosservanza della normativa Covid.

Correlati