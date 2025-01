 EOS – European outdoor show ‘25: aprono i tiratori azzurri che hanno conquistato le medaglie a Parigi

Manca poco più di una settimana a EOS – European outdoor show ‘25, dall’8 al 10 febbraio. Ben 4 i padiglioni (9-10-11-12) di Veronafiere dedicati alle passioni: caccia, tiro sportivo, pesca, nautica e outdoor. Più di 400 aziende per circa 700 marchi rappresentati. EOS show, alla quarta edizione, è la più grande di sempre. E c’è proprio tutto quello che riguarda i settori d’interesse.

All’inaugurazione, sabato 8 febbraio alle 13, ci saranno i tiratori azzurri che hanno conquistato le medaglie a Parigi 2024: Diana Bacosi e Gabriele Rossetti oro nel Mixed Skeet, Silvana Stanco argento nel Trap, Federico Nilo Maldini e Paolo Monna, argento e bronzo in P10, Davide Franceschetti, bronzo P4 di Pistola libera calibro .22 SH1. Ci saranno anche il presidente di FITAV e ISSF Luciano Rossi e il presidente di UITS, Costantino Vespasiano. Presente al taglio del nastro anche Cristiano Corazzari, assessore Regione Veneto a Caccia e pesca. Anche nei padiglioni, grande spazio allo sport: ci sarà la possibilità di provare le armi all’interno del padiglione 10 grazie all’Unione Italiana Tiro a segno che gestirà l’ampia linea di tiro predisposta per le sue gare nazionali. Poi aree interattive organizzate dalla Federazione italiana Tiro dinamico e dalla FIDASC con l’Agility dog e il Paintball. Saranno aggiunte anche un’area interattiva dedicata all’arcieria e una alla fionda.

Evento centrale nel ricco palinsesto di EOS Show 2025 sarà il Meeting internazionale WaSH (Women and sustainable Hunting), per la prima volta in Italia, organizzato dal Coordinamento nazionale cacciatrici della Federazione italiana della Caccia. Nella giornata di sabato 8 febbraio è programmato il convegno “La carne di selvaggina come base per una sana alimentazione delle persone – Educazione, promozione, sostegno di una buona immagine della caccia nella società”. Le partecipanti provengono da Stati Uniti, Sud Africa, Finlandia, Portogallo e dall’Est Europa. Saranno presenti anche rappresentanti del ministero della Salute e della FAO. EOS show è main sponsor dell’evento.

Sarà riproposta l’area dedicata al food di selvaggina (EOS Arena, padiglione 10 stand A300) che ha riscosso grande successo nel 2024, in partnership con Fondazione UNA che festeggia i suoi 10 anni, poi tanti altri eventi coloriranno il programma di EOS: assemblee e convegni di CIC, Federcaccia, ACV, Enalcaccia, mostre di ungulati e varie dimostrazioni, nonché i workshop organizzati dalla rivista Armi e Tiro. Da celebrare anche i 50 anni di Con ArmI, l’associazione che raccoglie 200 tra produttori di armi e accessori per armi, armerie, società di servizi e aziende dell’indotto.

Pesca a mosca al top nell’amplissimo padiglione 9. All’insegna di novità, sport, tecnica, turismo, artigianato e cultura.

A EOS show ’25 saranno presenti le aziende produttrici e distributrici che vanno per la maggiore, con le loro novità del momento, alcune delle quali alla prima uscita sul mercato. E poi la nautica con l’elettronica di bordo e tutto il fondamentale contorno di equipaggiamenti, agenzie di viaggi e mete turistiche.

Sempre tanta esperienzialità. MLF-Major league fishing Italy presenterà il calendario sportivo 2025 con Jimmy Ashlock, recente campione del mondo a coppie di Bass fishing a Bolsena (VT). MLF Italy ha in programma varie attività di lancio di precisione rivolte ai giovani. Anche la FIPSAS- Federazione italiana Pesca sportiva e Attività subacquee metterà in “campo” una serie di attività dedicate ai ragazzi. E così pure la SIM-Scuola italiana di pesca a mosca organizzerà, nella più grande delle due casting pool in fiera, i consueti mini corsi di lancio TS e di costruzione artificiali.

Materiali e tecnica per avvicinare i giovani, ma anche per offrire nuovi spunti ai pescatori più esperti. EOS Show ’25 sperimenterà per la prima volta in Italia un’area custom della pesca a mosca, dedicata ad artigiani che costruiscono canne, esche, code, guadini e altri accessori in materiali pregiati e con lavorazioni raffinate.

Questo al fianco della consolidata Italian Fly Tyers show, esposizione che raccoglie ben 45 costruttori europei di esche artificiali che illustreranno la loro arte “dal vivo”, sui loro tavoli. E dell’area riservata all’IBRA-Italian bamboo rodmakers association, con le attività e i corsi per diffondere l’arte della costruzione delle canne in bamboo per la pesca a mosca.

Tanti eventi, tanti espositori e si preannunciano tanti anche i visitatori, perciò l’organizzazione ha pensato soprattutto a loro: viabilità interna migliorata, spazi più razionali e, soprattutto un secondo ingresso, denominato San Zeno, sul viale del Lavoro, a fianco del Palaexpo di Veronafiere, oltre a quello tradizionale, denominato Re Teodorico, di via dell’Industria.

Facile anche acquistare da subito il biglietto per EOS show, già disponibile online la biglietteria (https://biglietti.eos-show.com/acquista-abbonamenti/eos-show-2025.htm). Con il pagamento attraverso carta di credito, l’emissione del biglietto è istantanea. Il prezzo è 15 euro+diritto di prevendita, contro un prezzo intero in fiera di 25 euro.

EOS-European Outdoor show è una grande manifestazione fieristica, alla quarta edizione, organizzata dal Consorzio Armaioli italiani (Con.Arm.I) e da Pintails Srl. Sul sito eos-show.com sono disponibili tutte le informazioni.

Le foto sono di Marta Buso, quella dei tre campioni di Tiro a volo è per gentile concessione di Beretta e di UITS