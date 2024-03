Esce di strada e finisce con l’auto in fondo alla scarpata, Vigili del fuoco recuperano il mezzo incidentato

E’ uscito di strada, lungo la provinciale che collega l’abitato di Agnone con quello di Poggio Sannita, ed è finito in fondo alla scarpata: l’auto è distrutta, ma il conducente, per fortuna, non ha riportato ferite gravi. L’incidente intorno alle ore 13,10 lungo la provinciale 73 del Verrino in Alto Molise, quella che scende verso il piccolo centro di Poggio Sannita.

Protagonista dell’episodio di cronaca un uomo di 57 anni, residente a Poggio Sannita, che era a bordo della sua autovettura, un fuoristrada Suzuky. Per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agnone, l’uomo alla guida ha perso il controllo del mezzo ed finito in fondo ad una scarpata. Uscito praticamente illeso e sulle sue gambe dall’abitacolo, sta rifiutando gli accertamenti sanitari da parte dell’equipaggio del 118 dell’ospedale di Agnone prontamente intervenuto. Pare che lo stesso si sia allontanato a piedi dal luogo del sinistro rendendosi irreperibile. L’incidente non ha coinvolto altri veicoli in transito, ma i mezzi di soccorso in azione stanno bloccando il traffico sull’arteria stradale: un carro funebre, con una persona deceduta, che si stava recando in chiesa a Poggio Sannita per la celebrazione del funerale, è bloccato e impossibilitato a procedere.

Sul posto, per i rilievi del caso e per gli accertamenti di rito, una pattuglia del Norm di Agnone e la squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone che sta recuperando, mediante una autogru, il mezzo fuoristrada incidentato.