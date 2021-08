Escursionisti bloccati a 2400 metri, impossibile soccorrerli: passeranno la notte in quota

Cinque escursionisti, di età tra i 27 e i 42 anni, partiti da Prati di Tivo (Te) per un’escursione sul Corno Piccolo, verso le 20.30 sono rimasti bloccati, a quota 2.400 metri, poco prima di raggiungere la vetta.

Appena si sono resi conto che non sarebbero riusciti a salire in quota, hanno allertato il 118, che ha attivato il protocollo dei soccorsi in montagna, interpellando il Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese. I soccorritori si sono subito messi in contatto telefonico con i cinque escursionisti, che fortunatamente stanno bene.

Le squadre di terra del Soccorso Alpino e Speleologico si stanno già organizzando per il recupero, previsto per domattina all’alba, visti i tempi di percorrenza per raggiungere la vetta. Contemporaneamente è stato allertato l’elicottero dell’aeronautica militare, che potrebbe decollare da Pratica di Mare, ma le forti raffiche di vento rendono quasi impossibile al velivolo di avvicinarsi alla vetta. Intanto i cinque stanno bene e sono in contatto telefonico con i soccorritori.