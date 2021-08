Estate, Poste sceglie Capracotta per annullo dedicato ai piccoli Comuni

Capracotta è uno dei Piccoli Comuni scelto da Poste Italiane per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità.

L’occasione è rappresentata dalla manifestazione “Estate Capracottese”, che si svolgerà sabato 7 agosto e per la quale sono stati realizzati un annullo speciale e una cartolina filatelica.

Per tutti coloro che desiderano un ricordo della manifestazione, lo speciale timbro figurato e la cartolina saranno disponibili, dalle ore 18.30 alle ore 23.30, nello spazio temporaneo allestito nelle vie del centro.

L’iniziativa filatelica è parte integrante del programma dei nuovi impegni per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.

L’iniziativa è coerente con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese. La realizzazione di tali impegni è consultabile sul sito web www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.

