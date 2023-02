European Outdoor Show, Caretta (FdI): «Ministro Lollobrigida dimostra grande attenzione al comparto»

“L’attenzione e l’interesse mostrati dal Ministro Lollobrigida per gli operatori del comparto, in occasione dell’European Outdoor Show (EOS) di Verona, evidenziano un cambio di passo atteso da molto tempo. Dopo un lungo periodo dove caccia e pesca sono state marginalizzate, adesso sono tornate finalmente protagoniste, vedendo riconosciuto il loro valore nella tutela dei nostri habitat e del patrimonio ambientale nazionale. Nel corso della fiera il Ministro Lollobrigida ha presentato la circolare interpretativa sui munizionamenti in piombo, mostrando ancora una volta la profonda sensibilità che ha da sempre riservato a queste realtà. EOS è stata la vetrina adeguata di un mondo che ha diritto e dovere di vivere, per garantire la coesistenza tra uomo e habitat, un mondo che finalmente trova anche l’abbraccio e l’attenzione delle istituzioni”.

Così in una nota l’on. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, vicepresidente della commissione Agricoltura a Montecitorio