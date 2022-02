Evade dai domiciliari per andare a comprare le sigarette, 40enne arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Lanciano, nel corso di un mirato controllo del territorio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto di reati, nel transitare nella zona di Lanciano Vecchia, hanno notato un individuo che, a passo veloce, si addentrava nelle stradine con aspetto guardingo. Immediatamente raggiunto poco distante, i militari accertavano così l’identità dell’individuo il quale risultava essere sottoposto a detenzione domiciliare per una pregressa condanna e che pertanto la sua presenza in quel luogo concretizzava il reato di evasione. In conseguenza di ciò, l’uomo, che ha cercato di giustificarsi asserendo di avere necessità di fumare, identificato in un 40enne di Lanciano, veniva tratto in arresto e ricondotto successivamente presso il proprio domicilio in attesa del rito per direttissima come disposto dalla Competente autorità Giudiziaria che, a questo punto, potrebbe anche procedere con un inasprimento della misura.

