Rapina, estorsione, violenza e lesioni aggravate: denunciati tre giovani del Chietino

In provincia di Chieti continua l’azione della Polizia di Stato per contrastare il fenomeno di episodi di bullismo. Gli operatori del commissariato di Lanciano, a seguito delle indagini svolte conseguenti alla denuncia di un minore, hanno dato esecuzione a misure cautelari emesse dall’autorità giudiziaria a carico di tre giovani, uno dei quali minorenni, per i reati di rapina, estorsione, violenza e lesioni aggravate. Il Questore Gargano invita i giovani, vittime vittime di tale odioso fenomeno, a denunciare anche avvalendosi dell’app YouPol.

Correlati