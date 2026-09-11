Evaso da oltre un anno dal carcere di Foggia si aggira in Molise per commettere furti d’auto, arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Termoli hanno tratto in arresto per evasione e false attestazioni a pubblico ufficiale un cinquantenne della provincia di Foggia gravato da precedenti contro il patrimonio. L’uomo evaso da oltre un…

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Termoli hanno tratto in arresto per evasione e false attestazioni a pubblico ufficiale un cinquantenne della provincia di Foggia gravato da precedenti contro il patrimonio. L’uomo evaso da oltre un anno dal carcere di Foggia dove scontava una pena detentiva, dopo non essere rientrato da un permesso premio, è stato fermato a Campomarino, all’interno di un’area di servizio.

I militari, impegnati in un’attività di controllo del territorio, notavano un’autovettura sospetta ferma presso il distributore di benzina, decidendo di procedere all’identificazione del guidatore, unico occupante del mezzo. Quest’ultimo, nel tentativo di nascondere la propria identità, risultando privo di documenti, forniva delle generalità (poi risultate false) che inducevano i militari a svolgere ulteriori approfondimenti, anche tramite accertamenti fotodattiloscopici e verifiche in banca dati, svelavano la reale identità del soggetto.

Inoltre, la perquisizione a carico dell’uomo e del veicolo ha permesso di rinvenire due dispositivi OBD (OnBoard Diagnostics) per l’accensione dei veicoli e arnesi da scasso. L’arresto è stato convalidato nell’udienza tenutasi al Tribunale di Larino e l’uomo permane ristretto in carcere. L’attività si inserisce nel quadro dei capillari controlli promossi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso per contrastare i reati predatori che prevedono una costante presenza delle pattuglie sulle arterie stradali e nelle aree di sosta a presidio della sicurezza dei cittadini.