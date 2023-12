Farchie e tabarri foderati di rosso contro il femminicidio, a Fraine rivive l’antica tradizione

Il 24 dicembre saranno accese le tradizionali farchie che illumineranno Piazza Santa Maria, assemblate e trasportate dai volontari della Pro Loco di Fraine. Il rito trae origine dagli antichi popoli presenti nel territorio di confine tra l’Abruzzo e il Molise, ripercorrendo antichi culti religiosi e propiziatori. E’ la luce del fuoco che sconfigge le tenebre attraverso la nascita del Bambino Gesù. Lo stesso fuoco che veniva acceso la notte della Santa Vigilia per poter scaldare il Messia.

“L‘ accensione delle tipiche farchie è una tradizione che la Pro Loco di Fraine ripropone ogni anno in occasione del Santo Natale e che unisce tutta la comunità – afferma Giacomo Di Pasquale, presidente della Pro Loco Fraine – Una tradizione portata avanti come testimonianza da tramandare alle nuove generazioni e che vuole essere una proposta per salvare le tracce del tempo e della cultura del nostro paese, per non dimenticare le nostre origini e da dove veniamo”.

“Quest’anno abbiamo previsto una novità. – continua Giacomo Di Pasquale – Siamo riusciti a reperire tra i nostri concittadini dei vecchi tabarri, mantelli a ruota da uomo con collo di astrakan di lontanissime origini. Questi mantelli di altissimo valore verranno indossati da coloro che saranno deputati ad accendere le farchie. I tabarri sono stati rinnovati e foderati internamente di rosso, per sensibilizzare ancor più l’opinione pubblica sul tema del femminicidio. Un fiocco rosso sarà indossato anche da tutti i partecipanti alla manifestazione”.

“Tengo a sottolineare – continua Giacomo Di Pasquale – che l’Associazione Pro Loco di Fraine è composta da soci e volontari che prestano la propria opera senza scopo di lucro e con il solo obiettivo di realizzare iniziative volte a valorizzare, tutelare e promuovere il patrimonio storico-culturale di Fraine”.

Con questo spirito natalizio la Pro Loco di Fraine vuole ringraziare quanti hanno sostenuto la nostra Associazione durante questi anni, contribuendo agli obiettivi di salvaguardare cultura, tradizioni e la promozione del territorio.

A tutti i frainesi, residenti e non, e alle loro rispettive famiglie, la Pro Loco FRAINE formula i più sinceri auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo, nella consapevolezza che, insieme, con sacrificio e impegno, rispetto e modestia, sapremo costruire nuove iniziative culturali e di svago rendendo a tutti e a ciascuno, serenità e gioia.

Pertanto appuntamento a Fraine per l’accensione delle Farchie il 24 dicembre, dalle ore 17 alle ore 20, a Piazza Santa Maria.