Fashion styling, laurea al prestigioso “Marangoni” per Filippo Amicone

POGGIO SANNITA – “L’avatar e come alcune caratteristiche estetiche siano migrate dal gaming alla moda”. E’ il titolo della tesi di laurea discussa nei giorni scorsi da Filippo Amicone, originario di Poggio Sannita, presso il prestigioso istituto di moda “Marangoni” di Milano, indirizzo in Fashion styling & Creative direction. I migliori auguri per un carriera brillante e sfolgorante nel mondo della moda arrivano dalle cugine Rosita e Martina Amicone, dallo zio Tonino, vicesindaco di Poggio Sannita, dalla zia Daniela e da tutti i parenti ed amici. Si associa volentieri ai rallegramenti e alle felicitazioni la nostra redazione.

