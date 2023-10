Ferita sul Matese, giovane escursionista passa la notte in quota: recuperata all’alba da un elicottero dell’Aeronautica militare

Alle ore 18 di ieri si è avuta notizia di una ragazza dispersa su monte Miletto: la chiamata è stata smistata ai Vigili del Fuoco di Isernia che hanno geolocalizzato la posizione della ragazza tramite il suo telefono cellulare e inviato sia una squadra da Isernia sia una da Campobasso.

Dalle coordinate la zona era difficile da raggiungere ed è stato attivato tramite il 118 anche il CNSAS. La ragazza è stata individuata dalla squadra di soccorso già nella notte, ma era impossibile il recupero anche a causa di alcune ferite riportate dalla stessa. I soccorritori hanno messo in atto le procedure per stabilizzare l’infortunata e proteggerla dal freddo e dalla nebbia; tra il personale del Soccorso alpino presente anche un medico.

Ci sono stati vari tentativi di recupero da parte dell’elicottero del 118 intorno a mezzanotte e poi della Aeronautica, abilitati al volo notturno. Solo alle ore 6, con le prime luci dell’alba, la ragazza è stata recuperata dall’Aeronautica con successo e affidata alle cure del personale sanitario del 118.

Nella serata di venerdì, invece, una squadra del comando Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta, sempre in località di Campitello Matese, per soccorrere due ragazzi dispersi. Dopo una camminata sul Matese in località Sant’ Egidio, con il sopraggiungere dell’oscurità, hanno perso l’orientamento e chiesto soccorso ai Carabinieri. La squadra allertata, dopo una lunga ricerca, riusciva a intercettare e raggiungere i ragazzi, visibilmente provati, ma in buone condizioni. Successivamente venivano riaccompagnati alle auto.