Il Settore giovanile e scolastico della FIGC Molise scommette sul calcio femminile

Anche in questa stagione sportiva, che volge ormai al termine, è stata posta un’attenzione particolare da parte del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC alla valorizzazione e sviluppo del calcio femminile e calcio a 5. La recente esperienza nazionale del Grassroots Challenge di Ascoli Piceno ha messo in evidenza le buone potenzialità del calcio in rosa regionale. Nella manifestazione dedicata ai Pulcini c’è stato spazio per il Torneo Magico, riservato alle bambine dagli 8 ai 10 anni e protagoniste sono state le ragazze appartenenti all’ Us Bojano, Scuola Calcio Riccia, Acli Campobasso e Olympia Agnonese.

Enorme soddisfazione è stata espressa dal Coordinatore Federale Regionale dott. Gianfranco Piano, presente alla manifestazione : “Il Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise ha investito molto, attraverso i nostri tecnici federali qualificati, sulla attività finalizzata alla promozione del calcio tra le bambine, con l’obiettivo di avviarle all’attività calcistica in un contesto adeguata al loro livello di esperienza dando loro la possibilità di misurare le proprie abilità attraverso il gioco. Per il prossimo anno siamo pronti ad investire ancora più energie e creare nuove opportunità di sviluppo sul territorio del calcio in rosa” .

Il lavoro dei tecnici federali si è concentrato anche sulla valorizzazione del calcio a 5 ed in terra marchigiana si sono registrate le ottime prestazioni, in questa disciplina, dei bambini della Chaminade Campobasso che hanno vinto quasi tutti gli incontri, a dimostrazione che anche questo movimento in regione sta crescendo in maniera esponenziale. Lo dimostra l’ottima riuscita del torneo Under 13 Futsal Elite che ha dato risalto al calcio a 5 e per la prossima stagione, in tal senso, sono in programma nuove ed importanti iniziative.