Fiamme in agro di Poggio Sannita, Vigili del fuoco già sul posto con una squadra del distaccamento di Agnone

Un incendio di vegetazione viene segnalato in agro di Poggio Sannita. L'allarme è stato lanciato qualche minuto dopo le ore 15 e sul posto si è portata una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Agnone. Dalle…

Un incendio di vegetazione viene segnalato in agro di Poggio Sannita. L’allarme è stato lanciato qualche minuto dopo le ore 15 e sul posto si è portata una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Agnone. Dalle prime notizie trapelate pare che le fiamme abbiano attraversato una superficie coltivata per poi aggredire, spinte dal forte vento, una zona boschiva a valle del paese, lungo il versante che affaccia sul fiume Sente. La zona dovrebbe essere quella di località Valle Cupa, nei pressi di Sente Primo. A preoccupare sono le condizioni climatiche, perché il forte vento alimenta il rogo spingendolo verso monte, in una zona boschiva che conduce anche in direzione di alcune abitazioni.

Foto di Giampaolo Di Biase scattate dall’abitato di Schiavi di Abruzzo

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