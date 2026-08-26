Violenza domestica, un arresto in Alto Molise. Una denuncia per guida in stato di ebrezza e due giovani segnalati quali assuntori di droghe

Anche dopo il weekend di Ferragosto, continua incessante l’attività preventiva di controllo del territorio dei militari della Compagnia di Agnone, volta a garantire una presenza costante specie nelle aree in cui si concentrano, di volta in volta, assembramenti ed eventi in favore di grandi e giovani. Nell’ultimo weekend, infatti, la macchina della sicurezza dell’Arma alto-molisana si è disarticolata su un totale di diciotto pattuglie, sia automontate che appiedate.

In termini di prevenzione dei reati in genere, si è proceduto come di consueto ai controlli alla circolazione stradale sulle principali arterie di collegamento infra-provinciali, riuscendo a controllare più di 100 soggetti e circa 80 veicoli.

Tuttavia, nella settimana appena conclusasi, sulla sfera repressiva, la Compagnia ha segnalato all’Autorità Giudiziaria due soggetti entrambi italiani, uno in stato di arresto per reati afferenti alla violenza domestica, con pregressi episodi analoghi già verificatisi lo scorso inverno, e un altro in stato di libertà per essere stato sorpreso alla guida in arco notturno dopo aver alzato un po’ troppo il gomito. Parallelamente, altri due giovani sono stati segnalati amministrativamente alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, così come due risultano in questa settimana le patenti ritirate.

Ad ogni modo, anche nell’ultima decade di agosto le articolazioni periferiche dell’Arma continueranno a dispiegarsi capillarmente sul territorio per favorire un regolare rientro dalle vacanze, nonché la gestione e lo svolgimento degli ultimi eventi in programma nei palinsesti delle varie amministrazioni comunali della zona.