In giro di notte con una tronchese al seguito, denunciato un senza fissa dimora già pregiudicato

I militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un cittadino italiano, attualmente senza fissa dimora e già noto alle forze di polizia. L’episodio si inserisce nel solco dell’incessante…

I militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un cittadino italiano, attualmente senza fissa dimora e già noto alle forze di polizia. L’episodio si inserisce nel solco dell’incessante attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa portata avanti dall’Arma dei Carabinieri sul territorio pescarese, confermando la costante presenza capillare delle pattuglie sulle strade della città, soprattutto nelle ore notturne.

Tutto ha inizio quando una pattuglia dei Carabinieri impegnata nei servizi di prevenzione e controllo del territorio, effettua un controllo di polizia in via Imele, in un quartiere “delicato” della città adriatica.

I militari hanno sottoposto a controllo un uomo, un cittadino italiano di 32 anni, conosciuto alle forze di polizia, che all’esito della perquisizione personale, condotta nel pieno rispetto delle procedure operative e delle garanzie previste dall’ordinamento, i Carabinieri hanno rinvenuto sulla sua persona una tronchese, uno strumento utile ad aprire o a forzare serrature, senza essere in grado di fornire alcuna giustificazione plausibile per il possesso di tale strumento in orario notturno, in un contesto urbano ed in assenza di ragioni lavorative o di altra natura che potessero legittimarne il porto.

La tronchese è stata quindi immediatamente sequestrata, mentre l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara che valuterà la sua posizione.