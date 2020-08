Fiamme verso l’abitato di Poggio, il cordone dei Vigili del fuoco

Continua la battaglia contro le fiamme da parte dei Vigili del fuoco che dal pomeriggio di oggi stanno tentando di arginare un vasto incendio partito dalla fondovalle Trigno.

Il rogo è risalito rapidamente lungo i costoni di località Carapellese, agro del Comune di Poggio Sannita e sta espandendosi in direzione Isernia, alimentato dal vento.

«In questo momento, ore 23 circa, sto accompagnando due autobotti e un altro mezzo dei Vigili del fuoco in località Castel di Croce e Macchia Bovino. – spiega il vicesindaco Antonio Amicone, che sta dando una mano alle squadre di soccorso in ragione della sua conoscenza approfondita della zona e della rete di strade comunali e interpoderali – Il vento pare abbia cambiato direzione e sta spingendo le fiamme in direzione dell’abitato. E’ intenzione dei Vigili del fuoco circoscrivere l’incendio in modo da tenere in sicurezza le abitazioni».