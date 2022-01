Fiber to the Home, Agnone esce dal medioevo digitale: internet fino a un gigabit al secondo

Con l’arrivo del 2022 si completa sul suolo molisano la copertura per la fibra internet. «Da adesso sarà possibile navigare in rete fino alla velocità di 1 Gigabit al secondo, annullando parte del digital divide che ha penalizzato i piccoli centri» annunciano dal Municipio di Agnone. Una importante novità tecnologica, dunque, che potrebbe rappresentare un valore aggiunto anche in termini di lotta allo spopolamento. La pandemia ancora in atto, infatti, spinge molti a “rintanarsi” nei centri montani dove l’isolamento sociale è praticamente la norma. Serve però continuare a lavorare, il famoso smart working. E il prerequisito è una rete internet veloce. A quel punto lavorare da casa a Milano o a Castelverrino non farebbe alcuna differenza dal punto di vista delle potenzialità tecnologiche. «Anche ad Agnone è disponibile tale nuova tipologia di connessione Internet, – aggiungono in chiusura dal palazzo di città – grazie alla tecnologia FFTH (Fiber to the Home) di Open Fiber». Per informazioni è possibile rivolgersi ai recapiti del Comune.

