Film, nella piana di Staffoli via alle riprese del cortometraggio western il ‘Duello’

Inizieranno da domani le riprese del cortometraggio western ‘Il Duello’ che sarà girato a Staffoli, località nota agli amanti degli sport equestri per la famosa ‘Corsalonga’ in programma tutti gli anni a cavallo di Ferragosto. Molte scene del corto sono ambientate nell’originale saloon ‘Staffoli Horses’ gestito da Stefania Lucarino, Tiberio Sciulli e Antonio Mastrostefano. Il cast vede la partecipazione di comparse e attori molisani. Direttori della fotografia Gino Sgreva e Luciano Carino tramite l’azienda ‘HM Make Up Italy’, mentre la produzione affidata a ‘Moscacieca Produzioni’ che in Molise ha già realizzato lungometraggi quali ‘Oltre la linea gialla’ e ‘L’amore ai tempi di Sh.rek’. La nuova lavorazione del corto ‘Il Duello’ parte da un’idea del giovane regista agnonese William Delli Quadri, che in questa nuova avventura sarà affiancato da Tonino Di Ciocco e Andrea Cacciavillani, entrambi nel ruolo di sceneggiatori.

