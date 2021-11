Contrasto agli sprechi alimentari, in Molise arriva ‘Too Good To Go’

Il Molise si unisce ufficialmente alla rete anti-spreco di Too Good To Go, l’app che offre agli esercenti commerciali la possibilità di dare nuovo valore al proprio invenduto e agli utenti di acquistare, e dunque salvare, alimenti ancora freschi – che rischiano di essere sprecati – a un terzo del prezzo originale.

Grazie alla vendita delle cosiddette Magic Box, sacchetti contenenti una selezione a sorpresa dei prodotti invenduti di fine giornata, gli esercenti commerciali hanno la possibilità di ridurre gli sprechi e ottenere un piccolo ricavo dagli alimenti che altrimenti andrebbero sprecati attraverso uno strumento sicuro e flessibile. Oltre ai negozianti, a beneficiare dell’acquisto delle Magic Box sono poi i consumatori, che acquistano i prodotti invenduti a un prezzo conveniente, unendo il risparmio alla lotta contro lo spreco alimentare e il cambiamento climatico. Ogni Magic Box salvata permette infatti di evitare l’emissione nell’ambiente di oltre 2.5 kg di CO2.

Come dichiarato dal centro di ricerca Project Drawdown, la riduzione dello spreco alimentare è la soluzione n.1 per contrastare il cambiamento climatico perché consentirebbe di rimanere al di sotto dell’aumento di 2°C, che secondo l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), eviterebbe ulteriori danni e problematiche connesse all’innalzamento delle temperature.

Ad oggi, già diversi locali presenti nelle principali città del territorio molisano hanno aderito all’app unendosi alla lotta contro lo spreco di cibo, come la pizzeria Pizze Pazze di Termoli, che mette a disposizione una vasta selezione di pizze al taglio; sempre a Termoli, nelle Magic Box dei punti vendita della catena di Supermercati Tigre Gemmir si possono trovare prodotti freschi e confezionati, ma anche frutta e verdura; a Campobasso, aderiscono al progetto anti-spreco la cioccolateria Cioccolato di Maria, con la sua variegata offerta di torte, paste e cioccolatini; la Panetteria Cianciullo con i suoi snack dolci e salati; e il forno Croccarella Pizza e Sfizi, che propone focacce, pinse ed altre preparazioni gastronomiche. Anche il locale E’ N’ata Cosa Pizzeria Tavola Calda di Isernia si unisce a Too Good To Go offrendo primi e secondi piatti, oltre che pizze.

Diverse catene hanno esteso la loro adesione alla mission dell’app coinvolgendo i propri esercizi commerciali presenti nel territorio. Tra queste, Decathlon e Conad, con i propri punti vendita, rispettivamente, a Campobasso e Isernia; il negozio Flying Tiger Copenhagen di Contrada Colle delle Api; il Supermercato Decò a Montenero di Bisaccia; ma anche il punto vendita NaturaSì di Termoli e quelli della catena di supermercati Pam Retail Pro di Guglionesi e Termoli.

“Too Good To Go vuole sensibilizzare e fornire alle persone gli strumenti per contrastare lo spreco alimentare e i cambiamenti climatici ad esso associati, raggiungendo quante più città possibili”, sottolinea Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go. “Il nostro arrivo in Molise è un esempio concreto di quanto sia importante per noi diffondere la nostra mission in tutta Italia e coinvolgere tutti nella lotta contro gli sprechi di cibo, compiendo così un gesto significativo per l’ambiente”.

Presente in 15 Paesi d’Europa, negli Stati Uniti e in Canada con 46 milioni di utenti, più di 110mila negozi aderenti e 97 milioni di Magic Box vendute, Too Good To Go ha permesso ad oggi di evitare l’emissione di oltre 240 milioni di kg di CO2. In Italia, Too Good To Go da aprile 2019 è stata lanciata ufficialmente in più di 75 città con 18.000 negozi aderenti, 5.000.000 box vendute e quasi cinque milioni di utenti registrati.

COME FUNZIONA L’APP TOO GOOD TO GO: I commercianti possono inserire la disponibilità di box, senza specificare che tipo di prodotti saranno presenti all’interno, basandosi sugli invenduti della giornata. Dall’altro lato, gli utenti, accedendo all’app dal proprio smartphone e geolocalizzandosi per individuare i locali aderenti più vicini, potranno acquistare il proprio sacchetto di prodotti invenduti a un terzo del prezzo originale pagando direttamente tramite app ed evitando così lo scambio di cartamoneta. Il ritiro della propria Magic Box avviene in negozio nella fascia oraria selezionata – generalmente poco prima della chiusura, evitando così i momenti di massima affluenza.