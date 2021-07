Finanza, il generale D’Alfonso ai suoi uomini: prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata

Il Generale di Divisione Gianluigi D’Alfonso – Comandante Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza – in data odierna si è recato in visita presso il Comando Provinciale di Chieti.

Ad accoglierlo, con gli onori di rito, erano presenti il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti – Col. Serafino Fiore , i Comandanti dei Reparti dipendenti oltre ad una rappresentanza di militari in servizio e ad una delegazione del personale in congedo appartenente alla Sezione A.N.F.I. di Chieti.

Nel corso della visita, svoltasi nel pieno rispetto delle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria in atto, è stata illustrata al Gen. D. D’Alfonso l’attuale contesto socio-economico della Provincia di Chieti e le principali operazioni di servizio concluse nel primo semestre 2021 dalle Fiamme Gialle teatine. Sono state anche partecipate all’alto Ufficiale le attività operative in corso in completa sinergia con le linee programmatiche del Comando Generale.

Al termine della visita, il Gen. D. D’Alfonso ha incontrato una rappresentanza dei militari in servizio nei vari Reparti della Provincia ed ha loro espresso parole di ampia soddisfazione per i risultati conseguiti e per l’impegno profuso rammentando l’importanza dell’attività del Corpo, quale presidio di legalità economico-finanziaria, soprattutto in questo momento delicato per il Paese, a causa della crisi generata dalla pandemia. Ha evidenziato soprattutto la prioritaria esigenza di prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata nelle procedure di erogazione e gestione degli incentivi che il Governo sta emanando per rilanciare la crescita economica.

