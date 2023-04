Finanza in ospedale, ma a portare giocattoli e uova di Pasqua ai bambini ricoverati

In occasione delle festività pasquali, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara ha organizzato, insieme all’Associazione Donazione Ricerca Italiana Cellule Staminali Trapianto e Assistenza (ADRICESTA) O.N.L.U.S. del capoluogo adriatico, un momento di solidarietà e di vicinanza ai bambini nei reparti di Chirurgia Pediatrica, Pediatria e Onco-Ematologia Pediatrica dell’Ospedale “Santo Spirito” di Pescara.

Gli uomini delle Fiamme Gialle e i volontari dell’associazione sono stati accolti dal personale medico e, insieme alle mascotte dei personaggi più amati, hanno fatto visita ai piccoli, a cui sono stati donati giocattoli e uova pasquali.

Il Comandante Provinciale, Colonnello t.ST Antonio Caputo, ha sottolineato come questa di oggi sia stata “una giornata speciale” per tutti: per la Guardia di Finanza di Pescara, per i bimbi, per gli addetti sanitari e per i volontari. “La nostra presenza qui testimonia la vicinanza dell’Istituzione alla collettività e l’importanza della solidarietà specie nei confronti di chi ha più bisogno. L’emozione più grande è stata vedere il sorriso sul volto dei piccoli che ci hanno accolti con entusiasmo e tanta curiosità.”.