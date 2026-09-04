Finanziamenti per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, il Prefetto incontra i sindaci richiedenti

Nella mattinata di ieri, presso il Palazzo del Governo di Isernia, alla presenza dei vertici delle locali Forze dell’Ordine, il Prefetto Montella ha sottoscritto i Patti per la sicurezza urbana con i Sindaci della provincia che hanno presentato…

Nella mattinata di ieri, presso il Palazzo del Governo di Isernia, alla presenza dei vertici delle locali Forze dell’Ordine, il Prefetto Montella ha sottoscritto i Patti per la sicurezza urbana con i Sindaci della provincia che hanno presentato istanza di ammissione ai finanziamenti per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, nell’ambito del decreto interministeriale del 22 aprile 2026.

Sono ventuno i Comuni richiedenti che hanno posto le basi per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, elaborando progetti per l’installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale.

Tali accordi mirano a garantire un maggior controllo nelle aree maggiormente interessate da situazioni di degrado e illegalità e conseguono l’ulteriore obiettivo di disincentivare la commissione di illeciti, con ricadute positive anche sotto il profilo della sicurezza percepita.

Gli elaborati progettuali saranno sottoposti alla valutazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e trasmessi, a cura della Prefettura, al Ministero dell’Interno che provvederà, secondo i criteri previsti dall’art. 6 del Decreto Interministeriale del 22 aprile 2026, all’approvazione della graduatoria ai fini della successiva erogazione delle risorse.

Il Prefetto Montella ha espresso ampia soddisfazione per l’ampia adesione dimostrata dagli amministratori locali della provincia pentra, atteso che i sistemi di videosorveglianza rappresentano gli strumenti privilegiati per rafforzare la sicurezza delle città, attraverso un coordinamento più efficace tra Enti locali, Forze di polizia e Prefettura.