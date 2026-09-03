Asrem assicura: i pediatri da Isernia e Venafro apriranno l’ambulatorio ad Agnone ciascuno per due giorni a settimana

Un passo in avanti nella tutela della salute dei più piccoli ed una risposta concreta alle esigenze delle famiglie dell’Alto Molise. Attraverso l’individuazione delle nuove zone carenti di Pediatria di Libera Scelta per l’anno 2026, viene stabilito un importante potenziamento della presenza pediatrica sul territorio di Agnone. A seguito delle procedure previste dal vigente Accordo Collettivo Nazionale (ACN) del 18 marzo 2026 e dei successivi provvedimenti aziendali, l’assistenza pediatrica nella cittadina alto molisana passerà ad una copertura di quattro giorni a settimana.

Un risultato che sarà reso possibile grazie alla combinazione degli incarichi previsti per il Distretto di Isernia e che segue ad un accordo dello scorso luglio: il nuovo pediatra con sede principale nel Comune di Isernia avrà l’obbligo di garantire l’apertura di un ambulatorio ad Agnone per due giornate a settimana. Parallelamente, il pediatra assegnato al Comune di Venafro svolgerà a sua volta la propria attività ad Agnone per ulteriori due giornate a settimana. Grazie a questa soluzione integrata, il presidio pediatrico agnonese potrà beneficiare della presenza coordinata di due specialisti, garantendo la continuità delle cure, la prossimità dei servizi ed una risposta capillare ed efficiente alle necessità assistenziali dell’area.

«Garantire la continuità dell’assistenza pediatrica e assicurare il rispetto dei principi di prossimità e accessibilità alle cure, specialmente nelle aree interne, rappresenta una priorità assoluta – ha commentato la Direzione Strategica dell’ASReM – Con questa riorganizzazione e con i vincoli d’ambito stabiliti, si assicurerà ad Agnone una presenza pediatrica costante e distribuita su quattro giornate settimanali, fornendo un fondamentale punto di riferimento per i genitori e i bambini del territorio».

Resta poi l’Assistenza pediatrica ambulatoriale, nei giorni festivi e prefestivi, presso i P.O. di Campobasso, Isernia, Termoli e zona disagiata di Agnone.