Carabinieri: il maggiore Valentina Scipioni capo ufficio comando del provinciale de L’Aquila

Questa mattina, presso la caserma intitolata al “Vice Brigadiere M.A.V.M. Dante Giovanni Iafolla”, sede del Comando Provinciale Carabinieri di L’Aquila, il Maggiore Valentina Scipioni ha assunto l’incarico di Capo Ufficio Comando.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di L’Aquila, Colonnello Salvatore Del Campo, dopo aver rivolto espressioni augurali per un sereno e proficuo svolgimento delle nuove mansioni al Maggiore Scipioni, ha focalizzato l’attenzione sull’importanza strategica dell’incarico di Capo Ufficio Comando nell’ambito del Comando Provinciale Carabinieri: figura professionale che coadiuva il Comandante Provinciale non solo nella gestione delle risorse umane e logistiche, ma anche nella pianificazione operativa.

Il percorso nell’Arma dei Carabinieri del Maggiore Scipioni ha avuto inizio nel 2006 nel ruolo Ispettori. Destinata in Campania, ha prestato servizio dapprima alla Stazione Carabinieri di Giugliano in Campania (NA) e poi presso il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, dove peraltro ha avuto modo di distinguersi in diverse attività di polizia giudiziaria che le hanno valso il conferimento di diversi encomi.

Nel 2013, passata nella categoria degli Ufficiali, ha assunto l’incarico di Comandante di plotone alla Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri a Firenze e poi di Ufficiale addetto e Capo Sezione dell’Ufficio Ordinamento, Addestramento, Informazioni e Operazioni della Legione Carabinieri Campania, a Napoli.

Risale al 2018 il trasferimento in Puglia del Maggiore Scipioni, che ha assunto il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Manduria (TA) e retto per alcuni mesi, in sede vacante, il comando della Compagnia Carabinieri di San Severo (FG).

Dal 2022 e sino a qualche giorno fa, il Maggiore Scipioni, che vanta due lauree ed altrettanti master, ha retto il Comando della Compagnia Carabinieri Polizia Militare presso l’Aeronautica Militare di Ciampino (RM). Durante tale periodo, l’Ufficiale ha avuto modo di occuparsi dei transiti istituzionali delle più alte cariche dello Stato, sia nazionali che straniere, nonché di partecipare ad una complessa attività di indagine, all’esito della quale le è stato tributato un encomio.

Il Maggiore Scipioni, nel ringraziare il Comandante Provinciale per le espressioni augurali rivoltele, ha manifestato grande soddisfazione per l’assunzione del prestigioso incarico.