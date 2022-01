Finisce in una scarpata di trenta metri, trasportato in ospedale dall’eliambulanza

Questa mattina in Ortona, località Santa Lucia, un 50enne del posto, mentre procedeva a bordo della sua autovettura, affrontando una curva ha perso il controllo della Panda, forse per un malore ed è scivolato lungo una scarpa per circa trenta metri fin quando l’auto non ha impattato contro gli alberi. L’uomo è stato recuperato dai Vigili del fuoco e soccorso dal personale del 118 intervenuto. Subito dopo è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale di Pescara dall’eliambulanza. Sul posto, per gli adempimenti e i rilievi del caso, i Carabinieri coordinati dalla compagnia di Ortona.

