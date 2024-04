Fiocco azzurro in casa Zarlenga – Marcovecchio, la cicogna porta il piccolo Federico

Ad Agnone fiocco azzurro in casa Zarlenga – Marcovecchio. Presso l’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, la cicogna si è poggiata domenica 15 aprile e ha portato il bellissimo Federico per l’immensa gioia dei nei neo genitori: mamma Anna e papà Lorenzo. L’arrivo di Federico ha reso felici in particolare i nonni, Giuseppe, Enzo, Antonella, Carmela, zii, cugini e parenti tutti. La redazione de L’Eco online nel dare benvenuto al piccolo Federico, manda un grande abbraccio ai giovanissimi genitori Anna e Lorenzo.