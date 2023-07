Fiscalità differenziata nelle aree interne e montane, l’ordine del giorno al voto del Consiglio comunale di Agnone

L’assise civica torna a riunirsi nell’aula consiliare del Comune, sita in Palazzo S. Francesco – Via del Beato Antonio Lucci – lunedì 10 luglio 2023, alle ore 14 in seconda convocazione. Oltre alle formalità della lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti, il Consiglio dovrà occuparsi anche della ratifica della delibera di Giunta Comunale nr.102 del 12.5.2023 relativa a “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 adottata in via d’urgenza ai sensi dell’art 42 c. 4 e dell’art. 175 c. 4 del D.Lgs. n. 267/200”.

L’affidamento della riscossione coattiva delle entrate all’agenzia delle entrate – riscossione per il triennio 2023-2026 è un altro punto in programma, come anche il conferimento degli attestati di civica benemerenza in favore dei volontari impegnati nella campagna vaccinale anti Covid.19 presso il centro di Palazzo San Francesco di Agnone. Tutta l’operazione vaccinale venne gestita, sotto il coordinamento delle autorità sanitarie, dal nucleo di Protezione civile dell’Associazione nazionale Carabinieri, guidato da Mario Petrecca.

Ovviamente l’attenzione è puntata sull’ordine del giorno proposto dall’Uncem con la quale i Comuni montani stanno chiedendo al Governo centrale di introdurre una fiscalità di vantaggio per le zone interne appunto. Un tema sul quale sicuramente si troverà la massima convergenza tra maggioranza e opposizione.