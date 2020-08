Frontale con un camion, donna di Carpineto Sinello in ospedale

Una donna di Carpineto Sinello, classe ’51, è stata trasferita in ospedale a Chieti dall’eliambulanza in seguito ai traumi riportati in un incidente stradale.

L’episodio di cronaca alle ore 15 circa ad Atessa, in località Coste Iodonato, in un tratto in curva. Per cause in corso di accertamento dai Carabinieri di Paglieta, intervenuti sul posto per i rilievi del caso, l’auto, una Toyota Rav 4 condotta da una donna di 69 anni, è finita contro un mezzo pesante di una ditta di Castel Frentano, condotto da un dipendente di 43 anni di Guardiagrele.

La donna è stata elitrasportata a Chieti ed è attualmente in prognosi riservata, ma dalle prime indiscrezioni circolate pare non corra pericolo di vita.