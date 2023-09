Furgone contro un tir, ferito estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco

Incidente frontale, nel pomeriggio di oggi, tra un furgone ed un Tir al Km 55 della SS647 Bifernina – in agro del comune di Guardialfiera. La squadra dei Vigili del fuoco di Campobasso si è adoperata per estrarre uno dei due conducenti feriti nell’impatto e rimasto incastrato nell’abitacolo del furgone.

Sul posto personale medico del 118 per il trasporto dei feriti presso l’ospedale di Termoli. Presenti agenti della Polstrada di Termoli e una pattuglia di Carabinieri di Larino, ciascuno per quanto di propria competenza. Le cause dell’impatto sono ancora in corso di accertamento.