Furti in abitazione, la Prefettura ordina il rafforzamento dei controlli sul territorio

Il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica indica le strategie per il contrasto al fenomeno dei furti nelle abitazioni della Valle del Volturno. Si è svolta ieri, presso la Sala Consiliare del Comune di Filignano, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Isernia, Franca Tancredi.

All’ordine del giorno il fenomeno dei furti in abitazione, i cui dati di riferimento sono stati analizzati dalle Forze dell’Ordine, alla presenza di gran parte dei Sindaci dei Comuni della Valle del Volturno.

Sono state pertanto varate ulteriori misure per il controllo del territorio, tra le quali si evidenziano, accanto all’incremento dei servizi delle Forze dell’ordine, anche l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza nonché il potenziamento degli impianti di pubblica illuminazione, soprattutto nelle zone periferiche dei paesi.

Nel corso del comitato è stata, inoltre, sottolineata l’importanza di una più pregnante sensibilizzazione, ad opera dei Sindaci, nei confronti della propria cittadinanza, alla quale verrà raccomandata l’adozione delle necessarie, utili misure di sicurezza passiva che possano contribuire alla prevenzione del fenomeno.

Al riguardo, il Prefetto si è altresì fatta promotrice di una progettualità, d’intesa con le Amministrazioni locali, finalizzata alla creazione di forme di sicurezza partecipata, attraverso la sottoscrizione di appositi Protocolli. Il Prefetto Tancredi, nel ringraziare i primi cittadini della Valle del Volturno per il contributo concreto ed immediato apportato per la individuazione di una rinnovata ed implementata strategia d’intervento, ha sottolineato come l’ulteriore momento di confronto si sia posto a riprova della perfetta sinergia d’intenti, che ha sin da sempre contraddistinto il dialogo inter-istituzionale nel territorio pentro.