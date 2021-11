In trasferta per partecipare ad un rave party, nei guai tre giovani molisani

Nell’ambito della costante attività di prevenzione e repressione dei reati, volta a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore CONTICCHIO ha emesso la misura di prevenzione dell’Avviso Orale a carico di tre giovani residenti nella provincia di Campobasso.

I provvedimenti, emessi dopo un’accurata attività istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine, sono scaturiti a seguito di un’approfondita attività info investigativa posta in essere da personale della DIGOS, finalizzata alla prevenzione di attività delittuose collegate alla partecipazione a “Rave Party”, eventi pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica anche in considerazione dell’attuale situazione pandemica.

I tre giovani, gravati da diversi precedenti penali e di polizia per condotte offensive all’ordine e la sicurezza pubblica, si sono inoltre evidenziati per la loro partecipazione al noto evento svoltosi la scorsa estate in territorio del Comune di Valentano (VT).

Per l’elevata propensione a delinquere dei tre e la totale insensibilità ai precetti di legge, il Questore di Campobasso ha ritenuto necessaria l’emissione delle misura di prevenzione in argomento che, laddove non sufficiente a far desistere i predetti da eventuali future condotte illecite, rappresenterà il presupposto per l’applicazione di una misura più afflittiva.