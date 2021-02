Gelo e neve anche a quote basse, allerta meteo della Protezione civile

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n.° 21022 PROT. PRE/7412 del 11.02.2021recante:

“DAL POMERIGGIO DI DOMANI, VENERDÌ 12 FEBBRAIO 2021, E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, SI PREVEDONO NEVICATE A QUOTE DI PIANURA SU EMILIA-ROMAGNA E TOSCANA, IN ESTENSIONE SERALE AD UMBRIA E ABRUZZO, CON APPORTI AL SUOLO DA DEBOLI A MODERATI.”

Al fine di garantire la salvaguardia della popolazione e la riduzione di possibili disagi, si raccomanda alle Amministrazioni comunali, tra l’altro, di:

verificare la disponibilità del proprio personale;

contattare preventivamente le eventuali ditte convenzionate per lo sgombero neve;

verificare la disponibilità e l’efficienza di materiali e mezzi a disposizione delle stesse;

mettere in atto ogni altra misura necessaria e prevista nei piani di emergenza/piani neve;

mantenersi costantemente aggiornati consultando il sito http://allarmeteo.regione.abruzzo.it;

dare ampia diffusione alla cittadinanza delle norme di autoprotezione riportate sul sito http://allarmeteo.regione.abruzzo.it.