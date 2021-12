Santa Claus a Capracotta, doni e sorrisi per gli ospiti della residenza di ‘Santa Maria di Loreto’

Una visita inaspettata ma al tempo stesso molto gradita. Un Babbo Natale munito di Super super green pass ha visitato la residenza ‘Santa Maria di Loreto’ di Capracotta. Nel suo viaggio tra i monti dell’altissimo Molise, Santa Claus ha portato con sé doni e regalato sorrisi in quantità industriale agli ospiti e gli operatori della struttura che divertiti hanno ringraziato.

La visita di Babbo Natale è stata una bellissima sorpresa per i tanti nonni che in questi giorni di festività hanno potuto inoltre salutare i propri familiari con videochiamate grazie al contributo e la presenza degli operatori e responsabili della residenza la quale da anni opera nel settore sociale con professionalità e grande umanità. Un brindisi e un immenso abbraccio – seppur solo virtuale a causa della pandemia – va ai “nostri” nonni e a chi quotidianamente non gli fa mancare affetto, carezze e considerazione. Buone feste a tutti voi!