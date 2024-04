Gigi D’Alessio in Molise: in pochi giorni venduti tremila biglietti, da oggi disponibili altri 650 su Ticketone

Il concerto di Gigi D’Alessio a Campobasso si conferma uno degli eventi più attesi dell’estate molisana. In pochi giorni, subito dopo l’annuncio della data molisana dell’Outdoor 2024, sono stati venduti circa tremila biglietti per assistere allo show in programma il prossimo 28 luglio nell’area eventi di Selva Piana. Per questo gli organizzatori hanno deciso di rendere disponibili da questo weekend ulteriori 650 biglietti anche sul circuito Ticketone (che vanno ad aggiungersi alla prevendita in corso su Ciaotickets).

Con il tour che farà tappa anche in Molise Gigi riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, “Una magica storia d’amore”, “Un nuovo bacio”, “Annarè”, “Fotomodelle un po’ povere”, e tanti altri ancora. Ma ci saranno anche le nuove canzoni dall’album in uscita il prossimo 24 maggio, come il singolo appena pubblicato “Nu dispietto” (Ggd Edizioni Srl/Sony Music) che ha scatenato tra i fan il toto-nomi sull’identità misteriosa della voce di donna che si intreccia nel brano con quella di Gigi.

Il viaggio live del cantautore comincerà con gli otto eventi speciali di “Gigi – Uno come te – L’emozione continua” a giugno in Piazza del Plebiscito a Napoli. Poi ci saranno i concerti in tutta Italia: si parte il 5 luglio da Palermo per chiudere poi, dopo 15 concerti, il 24 agosto a Cattolica. Sul palco Gigi è accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).