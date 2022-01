Opportunità di lavoro in Alto Molise. Lo storico Caseificio Di Pasquo di Agnone cerca due figure professionali da inserire full time nel proprio organico. In particolare si cerca un autista con patente C e CQC e un addetto alle vendite. Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero di telefono: 0865.79275 oppure scrivere alla email: risorseumane@caseificiodipasquo.com

