Giovane sorpreso con la marijuana, segnalato dall’Arma

Nel corso dei servizi notturni dei Carabinieri di Bojano, nel centro cittadino in zona cattedrale, la notte di sabato è stato sorpreso un giovane residente in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana, in piccola quantità che lo stesso ha asserito detenere per uso personale, motivo per il quale è stato segnalato all’Autorità Prefettizia ex art. 75 D.P.R. 309/90 e lo stupefacente sequestrato. I controlli in quell’area sono stati intensificati alla luce di recenti segnalazioni giunte alla Centrale Operativa di Via Croce.

