Gli auguri più dolci per Rosario Caruso che oggi festeggia il compleanno

Un messaggio speciale per Rosario Caruso arriva dalla moglie Nicole e dalla figlia Desiré in occasione del suo compleanno: «A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, oggi in maniera particolare, voglio esprimerti la mia gratitudine e dirti che sei stato lo “scherzo” più bello che il destino m abbia riservato. Se esistessero altre vite, io sceglierei SEMPRE TE perché, gran parte di ciò che io oggi sono, lo devo a te. Sei speciale, ROCCIA mia; Persone come te andrebbero festeggiate ogni giorno! Auguri, auguri, auguriiiiii amore mio GRANDE, mantieni vivo SEMPRE quel tuo sorriso che all’epoca mi ha colpito ma che, quotidianamente, mi sconvolge, rendendomi orgogliosa di essere la tua compagna di vita. Sono fortunata ad averti accanto, buon compleanno».

Auguri anche dalla redazione dell’Eco.