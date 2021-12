Gran galà di magia, entusiasmo alle stelle al teatro Italo Argentino di Agnone

E’ stata una di quelle serate davvero magiche. Pubblico in visibilio e bambini festanti durante lo spettacolo di magia tenutosi ieri l’altro all’Italo Argentino di Agnone. L’evento è stato promosso dal professor Angelo Mitri (appassionato di magia, prestigiatore e grande amico del celebre Silvan), in collaborazione con la Camera di Commercio del Molise, il Comune e Pro loco di Agnone, ha fatto registrare un inaspettato, ma al tempo stesso gradito sold out.

E dunque applausi a scena aperta per il mattatore della serata il comico Timo Fimiani e le magie di Mirco Menegatti, vincitore dell’edizione 2011 dei campionati italiani di Magia. Ed ancora, apprezzatissime l’esibizione di Oscar Strizzi, performer-illusionista che ha stupito il pubblico con dimostrazioni legate alle ombre cinesi ed alla sabbia.

Non ultimo Eugenio Bonacci, in arte Mago Genius, che si è cimentato con i cubi magici. Il tutto sotto l’occhio attento e la direzione della regista Francesca Bellucci. In definitiva, si può semplicemente dire: una serata da ripetere!