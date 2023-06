Grassroots Festival: tre giovani calciatrici dell’Olympia Agnonese protagoniste a Coverciano

Stanche forse, ma sicuramente felici e orgogliose di aver rappresentato la propria terra, il Molise e l’Alto Molise in particolare, a Coverciano, assaporando il sogno dell’azzurro nazionale. Il «tempio del calcio», come lo definisce il responsabile del settore giovanile dell’Olympia Agnonese, Fernando Sica, ha accolto, in questo fine settimana, il Grassroots Festival, l’evento a cura del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che rappresenta la festa di chiusura della stagione per l’attività di base.

La manifestazione, giunta alla dodicesima edizione, ha visto coinvolte oltre sessanta società sportive provenienti da tutte le regioni d’Italia. In totale al centro tecnico federale si sono riunite, tra giovani calciatori e calciatrici, tecnici, genitori e accompagnatori, circa tremila persone secondo gli organizzatori. Presente anche la delegazione molisana con a capo il coordinatore federale regionale Gianfranco Piano ed il delegato all’attività di base, Massimiliano Di Gregorio.

E in quella delegazione del Molise anche tre giovani promesse del calcio altomolisano, tesserate con l’Olympia Agnonese: Mariangela Di Niro, Annamaria Cimmino e Serena Carfagna, accompagnate dall’infaticabile mister Brisotto.