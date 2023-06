Gravina: «Il voto dice che i molisano hanno apprezzato l’operato del centrodestra»

«Abbiamo dato il massimo, tutti, mettendoci in gioco per offrire quella opportunità di svolta di cui, siamo ancora convinti, il Molise abbia bisogno. I molisani parlano, con questa scelta, dicendo chiaramente che hanno apprezzato l’operato del centrodestra molisano in questi anni. Ne prendiamo atto e faccio le mie congratulazioni a Francesco Roberti, con l’augurio di buon lavoro nell’esclusivo interesse della collettività».

Così il candidato presidente sconfitto, Roberto Gravina, a commento della vittoria netta del centrodestra.

«Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato al progetto, i candidati e tutti coloro che ci hanno sostenuto in queste settimane. È stato un onore portare avanti la speranza di un Molise diverso, e da domani ricominceremo a lavorare in modo costruttivo per dare il nostro contributo e per portare in Consiglio regionale la voce di tutti voi che ci avete dato fiducia.

Siamo consapevoli che sarà necessaria un’analisi interna dalla quale non mi tirerò e non ci tireremo indietro, con umiltà e con l’obiettivo di migliorarci. Ma oggi, orgogliosi di aver fatto il possibile per offrire al Molise una storia diversa da quella scritta fino ad oggi, prendiamo atto che i molisani, in maggioranza, chiedono al governo regionale di continuare così. Grazie per il vostro sostegno, per aver creduto in noi, per averci dato fiducia. Il dialogo costante con voi, da oggi, sarà ancora più importante».