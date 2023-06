Il senatore Gasparri: «Roberti amministratore concreto, Schlein e Conte i nostri migliori alleati»

«In Molise si sta profilando una vittoria superiore alle aspettative. Il nostro primo pensiero è per Silvio Berlusconi: è la prima volta che andiamo alle urne nel suo ricordo e direi che il centrodestra unito lo ha onorato come si deve».

Così Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia. «Come Forza Italia abbiamo coraggiosamente puntato su Francesco Roberti, candidato che ho sostenuto personalmente, un amministratore concreto, capace e amato dalla sua gente. Con lui, come dice il suo slogan, il Molise è in buone mani. Ci avrà al suo fianco, così come ci ha avuto al suo fianco Donato Toma, che ringraziamo per il lavoro di questi cinque anni. Questo voto ha un significato nazionale: il Governo Meloni e il centrodestra continuano a godere di ottima salute. Al centrosinistra auguriamo 10, 100, 1000 elezioni con Elly Schlein e Giuseppe Conte come leader: sono i nostri migliori alleati ».